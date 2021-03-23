زلزال جديد يضرب الجزائر

ضرب زلزال جديد، عصر اليوم الثلاثاء، مدينة سكيكدة على بعد 500 كيلومتر شمالي شرق العاصمة الجزائر.

وأوضح المركز الجزائري لعلم الفلك والبحث في الفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة حدد على بعد 5 كيلومترات جنوب شرق منطقة عين بوزيان.

بلغت قوة الزلزال 3.4 درجة على مقياس ريختر.

والزلزال هو الثاني الذي يضرب الجزائر في غضون أسبوع واحد بعد ذلك الذي سجل ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضي بقوة 4.5 درجة.

وتشهد عدد من مدن شمال الجزائر، منذ أيام، حركة زلزالية نشطة، حيث تعرضت مدينة بجاية في ساعة مبكرة من صباح الخميس الماضي لزلزال بقوة 5.9 درجة ريختر، متسبباً في إصابة بعض الأشخاص وتصدعات في منازل ومبانٍ.