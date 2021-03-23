130 دولة تدعو لتوفير لقاحات كورونا للجميع

دعت أكثر من 130 دولة، اليوم الثلاثاء، إلى توفير اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 بشكل عادل وميسور، وبأسعار مناسبة.

وأيد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بهذا الشأن.

وأكد النص، الذي أقر بالإجماع في المجلس في جنيف، على حق الدول في استغلال المرونة في قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية بشأن الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19.

وأيدت الصين والاتحاد الأوروبي النص الذي طرحته الإكوادور وحركة عدم الانحياز.

وأوضحت بريطانيا أن أي إجراءات يتم اتخاذها يجب أن تتوافق مع القانون الدولي، لكنها انضمت إلى الإجماع.