كشف هوية مرتكب «مذبحة كولورادو»

كشفت السلطات، اليوم الثلاثاء، عن هوية مرتكب مذبحة في متجر للبقالة بولاية كولورادو الأميركية.

وقالت السلطات: إن مرتكب الجريمة شاب في الحادية والعشرين من عمره ويواجه عشرة اتهامات بالقتل. لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

وأضافت الشرطة أن المشتبه فيه اسمه أحمد العليوي العيسى من مدينة «أرفادا» في كولورادو، وحالته مستقرة بعدما أصيب في ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في متجر «كينج سوبرز» بمدينة «بولدر» الواقعة على بعد 45 كيلومترا شمال غرب دنفر.

وتتراوح أعمار الضحايا الذين أُعلنت أسماؤهم في مؤتمر صحفي، صباح اليوم الثلاثاء، بين 20 و65 عاما.

وهذا هو ثاني حادث دموي في الولايات المتحدة خلال أسبوع. وقتل مسلح ثمانية أشخاص في ثلاثة أندية صحية في 16 مارس الجاري بمنطقة أتلانتا قبل إلقاء القبض عليه.

وقال المحققون إنهم واثقون من أن هذا عمل فردي من العيسى لكنهم لم يتطرقوا لأي تفاصيل بشأن الدوافع المحتملة لهذه المذبحة.

وقال مايكل شنايدر المسؤول عن المكتب الميداني لمكتب التحقيقات الاتحادي (اف.بي.آي) في دنفر خلال إفادة صحفية «من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات في الوقت الراهن».

وقال مسؤولون إنه من المتوقع أن يغادر العيسى المستشفى في وقت لاحق ونقله للسجن تمهيدا لخضوعه لمحاكمة مبدئية.

