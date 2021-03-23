ألمانيا تدعم إصدار شهادات تطعيم ضد كورونا اعتباراً من يونيو



بهدف إتاحة إمكانية قضاء عطلة صيفية على الرغم من استمرار جائحة كورونا، أكدت ألمانيا بشكل واضح دعمها لخطط الاتحاد الأوروبي لإصدار«شهادة رقمية خضراء» للأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كورونا والمتعافين من الإصابة، والذين خضعوا لاختبارات جاءت نتيجتها سلبية، بحلول الأول من يونيو المقبل.

وقال وزير الدولة الألماني لشؤون الاتحاد الأوروبي، ميشائيل روت، اليوم الثلاثاء، قبل مشاورات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: «نريد أن نساهم بقوة في ضمان الالتزام بهذا الجدول الزمني... لا يمكننا هنا تحمل وعود فارغة».

واقترحت المفوضية الأوروبية إصدار مثل هذه الشهادة قبل أيام قليلة، بهدف توفير حل تقني مشترك لدول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بحيث يسهل التحقق في كل مكان من تلقي الأفراد للتطعيمات ضد الكورونا، وكذلك من تعافي المصابين ومن سلبية الاختبارات الحديثة.

وقال روت: إن الجدول الزمني طموح للغاية، موضحاً في المقابل أن نجاح الاتحاد الأوروبي في إتمامه يصب في المصلحة المشتركة.

ويمهد الوزراء المعنيون بالشؤون الأوروبية في الاتحاد لقمة الاتحاد المقرر عقدها يومي الخميس والجمعة المقبلين، والتي ستدور مجدداً حول مكافحة كورونا.



