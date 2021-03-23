تحذير من «القاتل الصامت» في ظل «كورونا»!

كشف استطلاع جديد أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الشعور بالوحدة في المملكة المتحدة أثناء فترة تفشي وباء كورونا، زاد بأكثر من الضعف منذ مارس 2020، على الرغم من تراجع مستويات القلق بشكل عام.

كما كشف استطلاع أجرته «مؤسسة الصحة العقلية» أن هناك عدداً أقل من البالغين شعروا بأنهم يتعاملون بصورة جيدة مع الضغوط الناتجة عن الوباء المستمر، بالمقارنة مع العام الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا».

ومن بين 4251 شخصاً بالغاً شملهم استطلاع أجري فيفبراير 2021، قال أكثر من ربع العدد، بنسبة 26 بالمئة، إنهم يشعرون حالياً بالوحدة، وذلك مقارنة بنسبة 10 بالمئة التي تم تسجيلها في مارس الماضي.

وكان الأشخاص الأصغر سناً أكثر عرضة للشعور بالوحدة، حيث قال 48 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع الذي أجري في فبراير، إنهم يشعرون بالوحدة.

وقالت مؤسسة الصحة العقلية: «إن الشعور بالوحدة لم يعد إلى مستويات فترة ما قبل الإغلاق في أي وقت خلال العام الماضي، حتى عندما تم رفع أغلب القيود خلال فترة الصيف».

ويعتقد حوالي ثلثي من شملهم الاستطلاع، بنسبة 64 بالمئة، أنهم يتعاملون بصورة جيدة مع الوباء، بانخفاض عن نسبة 73 بالمئة التي تم تسجيلها في العام الماضي.

من ناحية أخرى، ارتفع أيضاً عدد الأشخاص الذين تنتابهم أفكار انتحارية، على أساس سنوي، من 8 بالمائة إلى 13 بالمئة.

إلا أن القلق العام بشأن الوباء قد تراجع بين الأشخاص البالغين، لينخفض من 62 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع في مارس 2020، إلى 42 بالمئة في فبراير 2021.



