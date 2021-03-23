الهند تواصل تسجيل حصيلة قياسية لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 40 ألفا و 715 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس 11 مليون و 686 ألفا و796 حالة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 199 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 160 ألفا و 166 حالة.