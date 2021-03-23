الأردن يسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

قالت وزارة الصحة الأردنية، إن المملكة سجلت 109 وفيات جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء الجائحة قبل نحو عام.

وأعلنت الوزارة أيضاً تسجيل 9269 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 544724.

وتواجه الحكومة، أزمة مع وصول بعض المستشفيات إلى الطاقة القصوى لا سيما في العاصمة التي يعيش بها أكثر من أربعة ملايين نسمة.

وألقي باللوم في الزيادة في الإصابات خلال الشهرين الماضيين في المملكة على الانتشار السريع لسلالة رُصدت أول مرة في بريطانيا، وجعلت تلك الزيادة أعداد الإصابة في الأردن أعلى من نظيرها في معظم جيرانه، بعد شهور من النجاح في احتواء التفشي.

وأجبر ذلك الحكومة على إعادة فرض الإغلاق العام في أيام الجمعة، وتمديد ساعات حظر التجول الليلي وتأجيل فتح المدارس مع فرض قيود مشددة على التجمعات العامة وتشديد الغرامات لعدم وضع الكمامات وتجاهل التباعد الاجتماعي.