مصر تكشف عدد الإصابات اليومية بكورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية يوم الاثنين 643 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين هو 196061 من ضمنهم 150424 حالة تم شفاؤها و11637 حالة وفاة".

وقالت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إن مصر بصدد إبرام اتفاقية مع شركة سينوفاك بيوتيك الصينية خلال شهر مارس الجاري لتصنيع لقاحها الواقي من فيروس كورونا في مصر.

وقالت الوزيرة إن مصر تأمل أن تصبح مركزاً لتصنيع اللقاح للاستخدام المحلي وللتصدير إلى الدول الأفريقية أيضاً.