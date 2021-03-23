الأمم المتحدة تدعم مبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن ترحيبه، بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتزامها مع الحكومة اليمنية الشرعية بوقف إطلاق النار في اليمن. وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، بشأن الوضع في اليمن.

وأكد جوتيريش خلال الاتصال، دعمه لمبادرة المملكة والتوصل إلى حلّ سياسي شامل، مفيداً أن هذه المبادرة تتوافق مع مبادرات الأمم المتحدة وجهودها في هذا الجانب.