فاوتشي يعلق على نتائج لقاح "أسترازينيكا"

وصف الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، نتائج دراسة نشرتها شركة أسترازينيكا عن لقاحها المضاد لكوفيد-19، بأنها "مشجعة"، لكنه أكد أن اللقاح لا يزال بحاجة إلى إذن إدارة الغذاء والدواء لاستعماله في البلاد.



وقالت أسترازنيكا في بيان إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد فعّال بنسبة تصل إلى 79 في المئة ضد الإصابة المصحوبة بالأعراض، وبنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الشديدة وتلك التي تحتاج إلى علاج في المستشفى.

واستندت أسترازينكا في الأرقام التي قدمتها إلى تجارب سريرية واسعة، شملت 32 ألف شخص في الولايات المتحدة وبيرو وتشيلي.

وقال فاوتشي، خلال إيجاز فريق البيت الأبيض المكلف بالاستجابة للجائحة، إن نتائج الدراسة بمثابة "مساهمة مهمة في الصحة العالمية بشكل عام"، وأضاف أن "إدارة الغذاء والدواء ستدقق بشكل كبير في كل جانب من جوانب هذه البيانات".

أسترازينيكا أعلنت أيضا أنها ستسعى للحصول على إذن استخدام الطوارئ في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، وفي حال منحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها موافقتها، فسيكون لقاح الشركة، الرابع الذي تتم الموافقة على استخدامه في البلاد.

وقال فاوتشي إنه وفقا للدراسة التي نشرتها أسترازينيكا، "لم يكن هناك أي مؤشر على الإطلاق" على حدوث تخثر في أي من المشاركين.

ووجد المجلس الاستشاري الطبي الأعلى في الاتحاد الأوروبي، في وقت لاحق، أن اللقاح ليست له صلة بتقارير التجلط.

تأتي إحاطة يوم الإثنين في حين أفادت مراكز السيطرة على الأمراض، بتوقف الانخفاض في حالات كوفيد-19، وتراجع الاستشفاء المرتبط بالفيروس، وهو اكتشاف وصفته مديرة مراكز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، بأنه "مقلق".