آخر حصيلة لوفيات وإصابات «كورونا» عالمياً

البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 49293 إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 بالإضافة إلى 1383 وفاة.

مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تسجيل 643 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و39 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

الأردن

قالت وزارة الصحة الأردنية إن المملكة سجلت 109 وفيات جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء ظهور الجائحة بها قبل نحو عام.

وأعلنت الوزارة أيضا تسجيل 9269 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 544724، فضلا عن 5985 وفاة.

تونس

سجلت تونس 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أدنى حصيلة يومية منذ ستة أشهر.

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة التونسية، أصيب 217 شخصا بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد المصابين في البلاد 245 ألفا و923، شفي من بينهم 213 ألفا و106 مرضى.

الولايات المتحدة

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0 % مقارنة بالوقت نفسه الأحد، لتصل إلى 8ر29 مليون إصابة حتى الساعة 0342 مساء بتوقيت نيويورك اليوم الاثنين، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتعد هذه الزيادة الوطنية في حالات الإصابة أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 2ر0 % المسجلة خلال الأسبوع الماضي.