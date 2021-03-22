ترحيب عربي ودولي واسع بمبادرة المملكة

عواصم (وكالات)

رحبت عدد من الدول العربية والأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، أمس، بالمبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن. وأعلنت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، عن تأييد مملكة البحرين للمبادرة النبيلة التي أعلنتها السعودية بوقف إطلاق النار في اليمن، بإشراف الأمم المتحدة، حرصاً من المملكة على وقف سفك الدماء، وإنهاء معاناة الشعب اليمني.

كما أعربت وزارة الخارجية عن تطلع مملكة البحرين بأن تلقى هذه المبادرة السعودية الخيرة تأييداً وترحيباً من كافة الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب، وإعادة السلم والأمن إلى اليمن، وتحقيق تطلعات شعبه في إعادة الإعمار والتنمية والازدهار.

ومن جهتها، أعربت دولة الكويت عن ترحيبها ودعمها للمبادرة السعودية، من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي شامل، متضمناً وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

ودعت الكويت في بيان أصدرته وزارة خارجيتها، أمس، الأطراف اليمنية إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة والالتزام التام بها بغية انطلاق المشاورات بين الأطراف اليمنية، وصولاً إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لدعم هذه المبادرة، والسعي لإطلاق العملية السياسية، التي تنهي الصراع الدائر في اليمن، بما يحفظ للبلد الشقيق أمنه واستقراره، ويحقق آمال وتطلعات شعبه.

وفي هذه الأثناء، أكدت الحكومة الأردنية، دعمها الكامل للمبادرة السعودية، وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: إن الأردن تدعم بالمطلق هذه المبادرة، التي توفر طرحًا متكاملًا للتوصل لاتفاق سياسي شامل، منسجم مع قرارات الشرعية الدولية، ينهي الأزمة ويحمي اليمن وشعبه، ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الصفدي أن المبادرة، تمثل خطوة عملية في جهود إنهاء الأزمة اليمنية، ومعالجة تبعاتها الإنسانية الكارثية.

كما أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن ترحيبها بالمبادرة السعودية. وذكر البيان أن مصر تثمّن الجهود الصادقة للمملكة العربية السعودية، وحرصها الدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي أزمته السياسية والانسانية المُمتدة، وتعمل على تغليب مصلحة الشعب اليمني الشقيق، وتهيئة الأجواء لاستئناف العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل شامل للأزمة اليمنية. ودعت مصر الأطراف اليمنية كافة إلى التجاوب مع المبادرة السعودية، بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق، ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية الجديدة لإنهاء حرب اليمن، والتي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

وأعرب الأمین العام لجامعة الدول العربیة أحمد أبوالغیط عن تأییده للمبادرة، مؤكداً أن «المبادرة تمثل خطوة إیجابیة نحو تسویة شاملة». ولفت إلى أنها تعكس صدق نوایا المملكة، وسعیها للتخفیف من معاناة الشعب الیمني جراء استمرار الحرب.

ومن جهته، أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، تأييد البرلمان للمبادرة، مثمناً الجهود المُخلصة والمُقدرة التي تقوم بها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.