مأرب.. كسر هجوم «حوثي» ومصرع 30 انقلابياً

مأرب (وكالات)

تكبّدت ميليشيا «الحوثي» الانقلابية، المدعومة من إيران، أمس، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش اليمني وطيران تحالف دعم الشرعية في جبهات القتال غرب محافظة مأرب.

وأفاد المركز الإعلامي للجيش اليمني بأن قوات الجيش كسرت هجمات ميليشيا «الحوثي» في جبهتي هيلان والمشجح، مؤكداً أن المعارك انتهت بمصرع أكثر من 30 عنصراً من الميليشيات وجرح العشرات.

وأضاف: «إن الميليشيا تكبّدت أيضاً خسائر بشرية ومادية بقصف مدفعي لقوات الجيش استهدف تجمعات حوثية متفرقة غرب مأرب، فيما دمّر طيران التحالف 5 أطقم وعربتين مدرعتين وناقلة جند، وهو ما أدى لمصرع جميع من كانوا على متنها».

ونشر المركز مقطع فيديو لغارات دقيقة لطيران التحالف استهدفت تجمعات وآليات لميليشيا «الحوثي» غرب مأرب.

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن استهداف معسكر سلاح الصيانة التابع لميليشيات «الحوثي» في صنعاء، وتدمير ورش تجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات «المسيرة» في صنعاء.

وتواصل مقاتلات تحالف دعم الشرعية استهداف مواقع وعناصر الميليشيا «الحوثية» في أكثر من منطقة. كما استهدف «التحالف» مواقع وورش تخزين المسيرات المفخخة في صنعاء، ومواقع الميليشيا في عمران والحديدة.

ودعماً للجيش الوطني والقبائل اليمنية على جبهات القتال، تواصلت غارات مقاتلات التحالف على عدة محاور في مأرب وصنعاء وتعز والحديدة وعمران.