الحكومة اليمنية ترحب.. وميليشيا «الحوثي» تواصل التعنت

عدن (وكالات)

رحبت الحكومة اليمنية، أمس، بالمبادرة السعودية لحل أزمة اليمن، التي تشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية اليمنية، في بيان نشرته الوكالة الرسمية: «إن الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية بشأن وقف إطلاق النار الشامل، وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات، واستكمال تنفيذ اتفاق استكهولم، ودخول السفن بكل أنواعها مادامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن، على أن تودع الأموال إلى البنك المركزي ودفع المرتبات منها على أساس قوائم 2014».

وقال البيان: «نذكر بأن ميليشيا الحوثي قابلت كل المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة، وعملت على إطالة وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح مطار صنعاء، ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حساب معاناة اليمنيين».

وأفاد البيان بأن «هذه المبادرة أتت استجابة للجهود الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، في الوقت الذي يقود فيه الجيش الوطني مسنوداً بالمقاومة الشعبية ملاحم بطولية، محققاً انتصارات في مختلف جبهات القتال التي أشعلتها الميليشيات الحوثية في مأرب وتعز وحجة والجوف والبيضاء والضالع، وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة الميليشيات المدعومة من إيران بالسلام، واختبار لمدى فاعلية المجتمع الدولي المنادي بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي».

وأضاف البيان: «تدرك الحكومة اليمنية تماماً أن إنهاء معاناة اليمنيين لن يكون إلا بإنهاء الانقلاب والحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، وتؤكد أنها ستظل، كما كانت مع كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام بما يضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، ورفض المشروع الإيراني التدميري في اليمن، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216». وفي هذه الأثناء، واصلت ميليشيا «الحوثي» الإرهابية، تعنتها، معلنة رفض السلام، وقبول المبادرة التي أعلنتها الرياض.