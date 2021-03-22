«الناتو»: ندعم السلام في ليبيا وجاهزون للمساعدة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)



بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيش، سبل توحيد المؤسسات السيادية كافة، ودعم مسار اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5». يأتي ذلك فيما أكد حلف شمال الأطلسي «الناتو» مساندته لمسار السلام في ليبيا، واستعداده لتقديم المساعدة لتعزيز العمل الأمني، إذا طلب الليبيون ذلك.

وقال مكتب إعلام المجلس الرئاسي الليبي في بيان: إن الأمم المتحدة تدعم الاستقرار في ليبيا، والحل السياسي الذي وصلت إليه حوارات جنيف للوصول إلى انتخابات نزيهة في 24 ديسمبر المقبل.

بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي التزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف، من حيث دعم المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء أسس متينة لهذه المصالحة، والسعي لتوحيد المؤسسات كافة، ودعم مسارات الأمم المتحدة في متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

حضر اللقاء الذي عقد في طرابلس، نائبا رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي وموسى الكوني، وذلك بحضور ريزدن زنينقا، الأمين العام المساعد للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وجورجيت غانون منسقة الشؤون الإنسانية والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا.

وفي غضون ذلك، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبرج، أمس: «إن الحلف مستعد لتعزيز العمل الأمني في ليبيا، في ظل تسلم الحكومة المؤقتة مهامها، وذلك إذا طلب الليبيون».

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي: «بخصوص ليبيا، رحبنا بالمعلومات حول الحكومة الانتقالية والإعداد لانتخابات ديسمبر المقبل، ونواصل مساندتنا لمسار السلام، وسنساعد كذلك في تعزيز العمل الأمني عندما يقرر الليبيون ذلك».

وفي طرابلس، بحث وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد التجاني مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا نيكولاس هوبتون، التعاون في مجالات التدريب وتطوير قدرات منتسبي وزارة الداخلية كافة بحكومة الوحدة في المجالات الأمنية كافة.

وثمن السفير البريطاني التداول السلمي للسلطة في ليبيا، باختيار حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي جديد، للخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

فيما شدد التجاني على أن مهمة حكومة الوحدة الوطنية رأب الصدع بين أبناء ليبيا ولم الشمل، وصولاً إلى إجراء الانتخابات الرئاسية.

إلى ذلك، أثار قرار رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح بشأن تشكيل لجنة تضم ستة نواب، لفتح باب الترشح للمناصب السيادية الشاغرة، غضب عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي.

وأصدر رئيس البرلمان الليبي قراراً يقضي بتشكيل اللجنة لتسلم وفرز الملفات والسير الذاتية والتحقق من مطابقتها للشروط المطلوبة لتولي المناصب؛ بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية، وعرض أسماء المرشحين على مجلس النواب.

بدوره، قال عضو مجلس النواب الليبي عبدالمطلب ثابت: إن عرقلة مسار اللجنة الخاصة بفتح باب الترشح في المناصب القيادية للوظائف السيادية في الدولة الليبية والمكونة من أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة هو تعطيل لعمل حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي، في بيان له، أن اللجنة المشكلة بقرار من قبل المستشار عقيلة صالح قرار فردي، ولا يحق له تشكيل لجنة بهذا الخصوص، موضحاً أنه تم الاتفاق بين أعضاء البرلمان ومجلس الدولة بناء علي محضر اتفاق سابق ما بين الطرفين على فتح لجنة لقبول الملفات بخصوص المناصب القيادية للوظائف السيادية في ليبيا.

ولفت البرلماني الليبي إلى أن قرار رئيس مجلس النواب يعتبر تعطيلاً لمسار «لجنة المناصب السيادية».

وشدد البرلماني الليبي على أن الحل يكمن، وبشكل عاجل، في اعتماد مسار لجنة «13+13» كي تباشر أعمالها، مضيفاً: «إن لم يتم اعتماد هذا المسار ستكون المدة التمهيدية لتشكيل المسار بحكم المنتهية بحسب قرار البعثة الأممية، بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب ومجلس الدولة، وبالتالي سوف تتم العودة للجنة 75 للنظر فيها».

واشنطن: ضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار

أفادت وزارة الخارجية الأميركية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ورئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة أكدا في اتصال هاتفي، أمس، ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة، واتخاذ إجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبي.

وأضافت الوزارة في بيان: إن المسؤولين «أكدا أيضاً الحاجة للتطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر المقبل، بما في ذلك إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير».