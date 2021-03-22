حمدوك: نخطط لبناء سودان خالٍ من الجوع

أسماء الحسيني (القاهرة، الخرطوم)

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أهمية زرع بذور التغيير والأمل من أجل سودان خالٍ من الجوع ومتحضر ويسع الجميع، ووجه حمدوك، في كلمته أمام المؤتمر الزراعي القومي الذي نظمته وزارة الزراعة السودانية بالخرطوم، أمس، بربط الصناعة بالزراعة، ووضع سياسات شاملة، تسهم في عدم تصدير المواد الخام، بهدف الاستفادة من القيمة المضافة. وانتقد حمدوك استخدام التقنيات البدائية، ودعا إلى تطوير واستخدام التقنيات الحديثة، وفقاً للخطط الموضوعة. وأضاف: «نطمح في الهجرة العكسية إلى الريف، ولن يتأتى ذلك إلا بالنهضة المستدامة». وأعلن حمدوك تشكيل محفظة للتمويل الزراعي، مؤكداً دعمه الكامل للقطاع الزراعي، من خلال السياسات التمويلية للقطاع، مشيراً إلى أن حكومته وضعت خطة استراتيجية شاملة قصيرة وطويلة المدى، أهمها محور التمويل الزراعي، ومشروعات الأسر المنتجة، وفتح رؤوس الأموال، وبناء رأسمال بشري، مشيراً إلى أن من أهم أهداف الفترة الانتقالية بناء أرضية جاذبة للتمويل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين القطاع الزراعي. وفي هذه الأثناء، كشف القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم براين شوكان عن إنشاء مكتب أميركي خاص للمساهمة في قضية الانتقال والتحول الديمقراطي بالسودان، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، مؤكداً حرص الإدارة الأميركية على تقديم الدعم للسودان ودعم مؤتمر باريس للمانحين. وكشف شوكان خلال لقائه وزير الاستثمار السوداني الهادي محمد إبراهيم، أمس، عن سعي رجال أعمال أميركيين، إلى التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار، عبر لقاءات عن بُعد تبدأ نهاية الشهر الجاري مع نظرائهم السودانيين والوزارات المعنية.

وعلى صعيد آخر، جدد وزير الري السوداني الدكتور ياسر عباس الدعوة إلى إثيوبيا للقبول بـ«الوساطة الرباعية» في مفاوضات سد النهضة.

وقال عباس، في تصريحات بالخرطوم، ندعو إثيوبيا للقبول بالوساطة الرباعية، للوصول إلى اتفاق قانوني وعادل وملزم يلبي متطلبات الدول المعنية بملف سد النهضة.