انطلاق التدريب المصري الفرنسي المشترك «كليوباترا 2021»

أحمد عاطف (القاهرة)

انطلقت فعاليات التدريب البحري المشترك «كليوباترا 2021» بين مصر وفرنسا، أمس، ويستمر أياماً عدة بالمياه الإقليمية، بنطاق مسرح عمليات الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط.

وأكدت مصادر لـ«الاتحاد»، مشاركة حاملة المروحيات المصرية «أنور السادات» من طراز «ميسترال»، والفرقاطة «سجم الفاتح» من طراز «جوويند»، ولنش الصواريخ «سليمان عزت»، وعدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام، وعدد من طائرات الهليكوبتر، وعناصر من قوات الصاعقة البحرية.

ومن الجانب الفرنسي، تشارك حاملة المروحيات الفرنسية «ميسترال» وعناصر من الصاعقة البحرية الفرنسية.

وأوضح بيان للجيش المصري أن التدريب يأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة، لتعزيز آفاق التعاون العسكري، وبما يسهم في التعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري، وتعظيم الاستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب.