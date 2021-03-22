"الصحة العالمية" تنتقد عدم المساواة في الحصول على اللقاحات

انتقد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، عدم المساواة في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 بين الدول الغنية والفقيرة.

وأوضح إن الأمر "يتزايد" ويصبح "فاضحا".

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي "في يناير، أعلنت أن العالم على وشك فشل أخلاقي كارثي إذا لم يتم اتخاذ تدابير عاجلة لضمان التوزيع العادل للقاحات ضد كوفيد".

وأضاف "لدينا الإمكانات لتجنب هذا الفشل لكن من المثير للصدمة رؤية أن القليل من الجهود بذل لتجنبه".

وأضاف "الهوة بين عدد اللقاحات التي أعطيت في الدول الغنية وتلك التي أعطيت عبر منصة كوفاكس تتزايد وتصبح يوما بعد يوم فاضحة أكثر".

وتهدف آلية "كوفاكس"، التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية، إلى توفير جرعات لقاح لنحو 20% من السكان في حوالى 200 دولة ومنطقة هذه السنة. وتتضمن آلية تمويل تهدف إلى مساعدة 92 دولة فقيرة.

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن "تتساءل الدول الأفقر عما إذا كانت الدول الغنية تعني حقا ما تقوله عندما تتحدث عن التضامن. إن التوزيع غير العادل للقاحات ليس مجرد إساءة أخلاقية إنما هو أيضا مدمر للذات على الصعيدين الاقتصادي والوبائي".