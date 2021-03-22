قرقاش: مبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن فرصة لإنهاء معاناة اليمنيين

أبوظبي (الاتحاد)- قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم الاثنين، إن المبادرة السعودية لإنهاء أزمة اليمن فرصة لإنهاء معاناة الشعب اليمني.

وكتب معاليه، على حسابه الرسمي على «تويتر»، أن «المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى اتفاق سياسي شامل تمثل فرصة حقيقية لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق».

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وأضاف معالي المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن «الجهود السعودية الخيّرة تنطلق من حرص على استقرار اليمن ومستقبله».

وختم معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش تغريدته بالقول «آن الأوان ليتوقف دويّ المدافع والاستجابة للدعوة المخلصة الصادرة من الرياض».