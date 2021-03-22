عون يستغرب تصريح الحريري حول تشكيل حكومة لبنانية

رد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، على تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة المكلف سعد الجريري في وقت سابق اليوم.

وقال متحدث باسم الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون «فوجئ» بتصريحات الحريري.

ونفى المتحدث أن يكون عون قد أصر على «الثلث المعطل» في الحكومة الجديدة.

وقال المتحدث في بيان «كل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف... حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل (حكومة) بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول، ذلك أن توقيعه لإصدار مرسوم التأليف هو إنشائي وليس إعلانياً، وإلا انتفى الاتفاق وزالت التشاركية التي هي في صلب نظامنا الدستوري. أما الثلث المعطل، فلم يرد يوماً على لسان الرئيس».

كان الحريري قال، في وقت سابق اليوم بعد اجتماع مع عون، إن الأخير أصر على أن يحظى حلفاؤه السياسيون بأغلبية مُعطلة في الحكومة.

وأضاف الحريري أن عون أرسل له بالأمس لائحة تتضمن «تشكيلة ثانية من عنده فيها توزيع للحقائب على الطوائف والأحزاب مع رسالة يقول لي فيها إنه من المستحسن أن أملأها».

وتابع قائلا «بكل شفافية، سأقول لكم ما قلته له اليوم: أولا هذه غير مقبولة لأن الرئيس المكلف مش شغلته أن يعبي أوراقاً من أحد ولا شغلة رئيس جمهورية أن يشكل حكومة. وثانياً لأن دستورنا يقول بوضوح إن رئيس الحكومة يشكل ويضع الأسماء ويتناقش بتشكيلته مع فخامته».

جاء عدم الاتفاق بعد إشارة إيجابية يوم الخميس حين اجتمع عون والحريري وقال الأخير إن الأولوية هي تشكيل حكومة تستأنف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

ويعاني لبنان أزمة مالية.

ولم يتفق السياسيون، منذ أواخر 2019، على خطة إنقاذ تمكّن لبنان من الحصول على تمويل خارجي يحتاجه بشدة.