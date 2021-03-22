فيديو.. السعودية تعلن مبادرة للتوصل إلى اتفاق سياسي في اليمن

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة طرحت، اليوم الاثنين، مبادرة جديدة للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وقال، إن المبادرة «تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة».

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، أن المبادرة تشمل أيضاً «فتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية».

كما تتضمن المبادرة «بدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة».

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان، أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحوثيين عليها.