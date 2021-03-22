بوتين يعتزم تلقي تطعيم مضاد لفيروس كورونا

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقي تطعيم كورونا غداً الثلاثاء وذلك بعد تردد طويل.

وقال بوتين في مؤتمر عبر الفيديو عن حملة التطعيم في روسيا: "وبالمناسبة فإنني أنوي القيام بذلك غدا"، لكنه لم يكشف عن نوع اللقاح الذي سوف يتلقاه .

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الرسمية عن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، قوله إن الرئيس الروسي سوف يتلقى واحداً من اللقاحات الروسية الثلاثة مشيراً إلى أن اللقاحات الثلاثة جميعها جيدة وموثوقة.

يشار إلى أن روسيا لديها لقاحان مضادان لكورونا وهما (إبي فاك كورونا) و(كوفي فاك) الذي ظهر منذ شهر وذلك إلى جانب لقاح (سبوتنيك في) المعترف به دوليا.

وظل بوتين على مدار شهور لا يعطي إجابة على أسئلة متكررة من صحفيين حول موعد تلقيه لقاح كورونا.