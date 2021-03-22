بعد النتائج الجديدة.. أسترا زينيكا أمام إجازة استخدامه في أميركا

تلقى لقاح أسترا زينيكا للوقاية من فيروس كورونا دفعة كبيرة اليوم الاثنين بعدما اظهرت بيانات تجربة واسعة أنه آمن وفعال مما قد يمهد الطريق أمام إجازته للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة فيما تسرع دول في آسيا طرحه.

وأظهرت التجارب في الولايات المتحدة وتشيلي وبيرو أن اللقاح فعال بنسبة 79 بالمئة في الوقاية من إصابة كوفيد-19 المصحوبة بأعراض ويمكنها تأكيد الثقة بالمنتج بعد التباس بشأن بيانات فعاليته ونظام جرعاته واحتمال وجود آثار جانبية له.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أوقفت دول أوروبية كثيرة استخدام لقاح أسترا زينيكا بعد تقارير عن ارتباطه بجلطات في الدم لكنها عادت لاستخدامه بعد أن أكدت هيئة تنظيمية إقليمية أنه آمن. وأظهر مسح اليوم الاثنين أن الأوروبيين ما زالوا يشككون في سلامته.

