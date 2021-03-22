40 قتيلاً في هجوم جديد بالنيجر

أعلنت الحكومة في النيجر مقتل ما لا يقل عن 40 شخصاً في هجوم جديد وقع بالبلاد، حيث هاجمت مجموعة من المسلحين عدة قرى في منطقة تاهوا بالقرب من الحدود مع مالي يوم أمس.

وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن زكريا، اليوم الاثنين، إنه تم نشر قوات في المنطقة، وأنها خاضت مواجهة مع المسلحين.

ولم تعرف بعد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

وتشهد المنطقة الحدودية مع مالي هجمات متكررة. وأعلنت الحكومة قبل أسبوع واحد فقط مقتل 58 شخصاً على الأقل في هجوم على سوق بمنطقة تيلابيري.