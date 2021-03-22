ميركل تناقش العودة إلى تشديد الإغلاق

تجتمع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين مع قادة الولايات لمناقشة ما إذا كانت هناك حاجة للعودة إلى تشديد الإغلاق بعد أن تجاوزت البلاد عتبة رئيسية في أعداد الإصابة بفيروس كورونا.

وعلى الرغم من الآمال في مزيد من تخفيف الإغلاق بحلول عطلة عيد القيامة، والتي تصادف بداية أبريل المقبل، من المرجح أن توقف ألمانيا خططها لإعادة فتح الحياة العامة بعد تجاوز الإصابات الجديدة معيارا مهما أمس الأحد في غضون سبعة أيام.

ووافق المسؤولون الألمان على المستوى الاتحادي والولايات من قبل على استخدام "مكابح الطوارئ" وتجديد القيود إذا تجاوز عدد الإصابات الجديدة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع عتبة 100 لثلاثة أيام متتالية. وأمس الأحد ارتفع معدل الإصابة هذا إلى 9ر103 إصابة.

ومن المقرر أن تدور المناقشات، التي ستُجرى عبر الإنترنت، حول إمكانية السماح للمواطنين على الأقل بالسفر إلى أماكن العطلات في ولاياتهم خلال عطلة عيد القيامة.



