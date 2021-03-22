النيجر تؤكد فوز بزوم بانتخابات الرئاسة

أكدت المحكمة الدستورية في النيجر فوز محمد بزوم بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي، رافضة مزاعم المعارضة بحدوث تزوير.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القرار يمهد الطريق أمام بزوم لأن يؤدي اليمين الشهر المقبل لفترة رئاسة مدتها خمسة أعوام، في وقت تشهد فيه النيجر تزايدا في هجمات دامية يشنها إرهابيون وميليشيات مسلحة.

كان المنافس مهامان عثمان قد احتج على نتيجة لجنة الانتخابات للاقتراع الذى جرى في 21 فبراير، وأظهرت فوز بزوم بنسبة 75ر55 بالمئة من أصوات الناخبين.