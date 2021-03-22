بعد تعليقه.. دولة تبيع لقاحاتها المتبقية

قالت وزارة الصحة، إن جنوب أفريقيا باعت لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 الذي حصلت عليه ولم تستخدمه لدول أخرى من أعضاء الاتحاد الأفريقي.

وكانت البلاد قد أوقفت التطعيم بلقاح استرازينيكا الشهر الماضي بسبب تجربة صغيرة أظهرت أن اللقاح يوفر حماية محدودة ضد الإصابة بالسلالة الشائعة من مرض كوفيد-19 في جنوب أفريقيا.

وفي الوقت نفسه تلقت البلاد مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح وتنتظر تسلم 500 ألف جرعة أخرى.

وقالت الوزارة إنها عملت في الأسابيع الماضية على ضمان أن تكون جميع الدول الأعضاء، التي يعتبرها فريق شراء اللقاحات بالاتحاد الأفريقي مستقبلة للقاح، قد حصلت على جميع الموافقات والتصاريح المطلوبة لطرح اللقاح على أراضيها.

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وقالت الوزارة في بيان "يمكن للوزارة أن تؤكد أنها تسلمت الكمية المشتراة بالكامل يوم الاثنين من الأسبوع الماضي".

وأضافت "الدفعة الأولى من اللقاح التي تسلمناها ستفيد تسع دول أعضاء والمتبقي سيسلم هذا الأسبوع ليفيد خمس دول أخرى".

ولم يتحدث البيان عن الأسعار ولم يحدد الدول التي اشترت اللقاح.

وبعد وقف استخدام لقاح استرازينيكا بدأت جنوب أفريقيا تطعيم العاملين بالقطاع الطبي بلقاح جونسون آند جونسون.

وتستهدف البلاد تطعيم 40 مليون نسمة أي نحو ثلثي سكانها لتحقيق مستوى من المناعة المجتمعية.