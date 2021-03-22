مصر تكشف عدد إصابات ووفيات كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 647 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و41 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 445 شخصاً من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 149 ألفاً و934 حالة حتى مساء الأحد، وفقاً لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الأحد بلغ 195 ألفاً و 418 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 11598 حالة وفاة.