22 قتيلاً في هجمات إرهابية بالنيجر

قالت ثلاثة مصادر إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 22 مدنياً في جنوب غرب النيجر بعد أقل من أسبوع من قيام مسلحين مجهولين بقتل 58 قروياً في نفس المنطقة.

وداهم المهاجمون ثلاث قرى بمنطقة تيلابري التي تتاخم مالي وبوركينا فاسو. وقال مصدر أمني إن مسلحين شنوا الهجمات في حين لم يحدد مصدران محليان المسؤول عنها.



وأكد ألفوزازي ايسينتاج رئيس بلدية المنطقة الريفية التي تتبعها القرى المتضررة سقوط "قتلى كثيرين" لكنه لم يحدد عددهم.