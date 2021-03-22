أحدث حصيلة لإصابات ووفيات كورونا العالمية

تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى العالم 122.62 مليون شخص، في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الوباء إلى مليونين و832 ألفا و277 حالة وفاة وفق إحصاء لـ"رويترز".

وأظهر الإحصاء أنه تم تسجيل الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى الحالات بالصين في ديسمبر 2019.