إدارة بايدن تدافع عن نفسها في أزمة الهجرة

سعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الطمأنة بشأن طريقة تعاطيها مع أوّل أزمة كبرى تُواجهها الرئاسة المتّهمة بالسماح بتدفّق آلاف المهاجرين، مشدّدةً على أنّ "الحدود مغلقة".

وانتُخب بايدن بعد التعهد بطي صفحة جائحة كوفيد-19 ومعالجة الركود الاقتصادي الناجم منها.

لكن بعد شهرين فقط على تولّيه السلطة، اتّهمه الجمهوريّون، وبعض الديموقراطيّين أيضاً، بأنّه أوحى بحرّية تجاوز الحدود مع المكسيك وتورّط الآن في أزمة هجرة.

وأعرب بايدن عن نيّته الأحد التوجّه إلى الحدود المكسيكيّة، مشيراً إلى أنّ إدارته ستُشدّد على رسالته التي تُطالب المهاجرين بعدم محاولة الوصول إلى الولايات المتحدة.

وقال الرئيس لصحافيّين "سنفعل ذلك ونتأكّد من أننا سنُعيد ما كان معمولاً به في السابق، ألا وهو أنّه يمكن (للمهاجرين) البقاء في بيوتهم والتقدّم بطلبهم من بلدانهم الأصليّة".

من جهته، أصدر الرئيس السابق دونالد ترامب بيانًا اعتبر فيه أنّ سياساته الحدوديّة كانت ناجحة

وكان وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس قال الأحد "نحن نطرد العائلات ونطرد الكبار القادمين بمفردهم"، مكرّراً على أثير أربع محطات تلفزيونيّة أميركيّة رسالة مفادها أنّ "الحدود مغلقة".

وكان الوزير وهو أوّل أميركي من أصل لاتيني يتولّى هذا المنصب قد أقرّ في منتصف شهر مارس الماضي بأنّه من المتوقّع حدوث تدفّق غير مسبوق للمهاجرين، هو الأعلى منذ 20 عامًا على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.



لكن في حين لم يعد الأطفال يُفصلون عن والديهم، تواجه الولايات المتحدة مشكلة قدوم عدد كبير من القُصر غير المصحوبين من ذويهم، وتجد صعوبة في توضيح سبل الاعتناء بهم.

أكد مايوركاس الأحد على قناة "سي إن إن" التلفزيونية "لقد اتخذنا قرارا بعدم طرد الأطفال المعرضين للخطر".