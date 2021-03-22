مسؤول أوروبي يحدد تاريخ تحقق المناعة الجماعية ضد «كورونا»

قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون، الأحد، إن أوروبا يمكن أن تبلغ المناعة الجماعية في 14 يوليو، مؤكدًا الزيادة المتوقعة في تسليم اللقاحات.

وقال عبر القناة الفرنسية الأولى «لنأخذ تاريخًا رمزيًا: في 14 يوليو لدينا إمكانية تحقيق الحصانة على مستوى القارة».

وأضاف «أنه طريق مستقيم لأننا نعلم أنه للتغلب على هذا الوباء، لا يوجد سوى حل واحد: التطعيم. اللقاحات قادمة، ستكون هنا».

وأوضح أنه «بين مارس ويونيو، سنسلم ما بين 300 و350 مليون جرعة من اللقاحات».

وفصل المفوض الأوروبي الزيادة المتوقعة في عمليات التسليم في أوروبا مع توقع تسليم 60 مليون جرعة في مارس و100 مليون في أبريل و 120 مليون في مايو.

وقال إن 55 مصنعا تعمل الآن على صنع اللقاحات في أوروبا.