موريتانيا تعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أعلنت موريتانيا، الأحد، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر التي انقطعت منذ أربع سنوات إثر أزمة بين الدوحة وجيرانها.

وقالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان نشرته الأحد وكالة الأنباء الرسمية الموريتانية "بعد اتصالات مكثفة، على مدار الأسابيع المنصرمة، قررت الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما".

وأتى هذا الإعلان في أعقاب لقاء الأحد في الدوحة بين وزيري الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وأشار البيان إلى أن البلدين اتفقا على "إعادة فتح السفارتين في أقرب الآجال".

وقطعت موريتانيا علاقاتها مع قطر في يونيو 2017.