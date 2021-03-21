الأمم المتحدة تشيد بدور الحكومة اليمنية الداعم للسلام

عدن (وكالات)

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الشعب اليمني لن يقبل أن يُحكم من قبل أذناب إيران وأذرع الحرس الثوري مهما كانت التضحيات، في إشارة إلى ميليشيات «الحوثي» الإرهابية المدعومة إيرانياً، فيما أشادت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ناتاليا كانيم، بدور الحكومة الداعم للسلام، وحثتها على الاستمرار في هذا الجانب والمساهمة في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع أبناء الشعب اليمني.

وأكد هادي أن الشعب اليمني لن يقبل بنقل التجربة الإيرانية الفاشلة والمتطرفة إلى اليمن، مثمناً في السياق الدور الأخوي الصادق لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تقدمه من دعم وإسناد لحكومة بلاده في قتالها ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وشدد الرئيس اليمني خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع في حكومة بلاده الفريق محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، على الالتزام بالخطط العسكرية ومراجعتها، بما يضمن تحقيق النصر على الميليشيات المتمردة، والقضاء على المشروع الفارسي، وعودة اليمن دولة فاعلة في مجالها العربي.

وشدد هادي، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، على مضاعفة الجهود لتأمين محافظة مأرب وتثبيت الأمن ودحر الحوثيين، من المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في المحافظة.

إلى ذلك، استقبل رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، أمس، في العاصمة المؤقتة عدن، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانيم، والوفد المرافق لها الذي يزور عدن حالياً.

جرى خلال اللقاء، مناقشة الوضع الإنساني والسكاني في اليمن، والمشاريع التي ينفذها صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعزيز قدرات الفئات المتضررة من الحرب وفي مقدمتها الأطفال والنساء، إضافة إلى تنفيذ القضايا المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها، ودعم الشباب.

وأشادت كانيم، بتعاون الحكومة وشراكتها الفاعلة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مؤكدة أن الصندوق رفع حجم المساعدات المقدمة لليمن من 10 ملايين دولار لتصل إلى 80 مليون دولار خلال العام الماضي، والخطط الجارية لرفع هذا التمويل.