وزير الدفاع الأميركي في زيارة مفاجئة لأفغانستان

كابول (رويترز)

اجتمع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع الرئيس الأفغاني أشرف غني خلال زيارة لم يُعلن عنها سلفاً لكابول، أمس، في الوقت الذي تُراجع فيه واشنطن عملية السلام هناك، وخططها الخاصة بسحب القوات.

وقال أوستن على «تويتر»: إنه جاء «ليسمع ويتعلم» في أول زيارة يقوم بها لأفغانستان منذ توليه منصبه.

وأضاف: «الزيارة مفيدة جداً بالنسبة لي، وسوف تثري بالمعلومات مشاركتي في المراجعة التي نجريها هنا مع الرئيس الأميركي جو بايدن».

وتأتي الزيارة في وقت حاسم لعملية السلام الأفغانية، قبيل الموعد النهائي المقرر في الأول من مايو، لسحب القوات الأميركية المتفق عليه بين حركة طالبان وإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن لشبكة «إيه بي سي نيوز»: إنه سيكون من الصعب الالتزام بالموعد النهائي، وإن الإدارة تتشاور مع حلفائها، مشيراً إلى أن عملية اتخاذ القرار جارية.

وقام زلماي خليل زاد المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان بجولة في المنطقة خلال الأسابيع الماضية، حاملاً مقترحات تشمل تشكيل حكومة انتقالية، وعقد قمة لإنعاش عملية السلام.

وقال القصر الرئاسي الأفغاني: إن أوستن وغني بحثا عملية السلام والمخاوف من تصاعد العنف.