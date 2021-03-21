ميانمار.. المحتجون يتحدون المجموعة العسكرية ليلاً ونهاراً

رانغون (وكالات)

قرر متظاهرون مؤيدون للديموقراطية، بينهم عدد كبير من الأطباء والممرضين يرتدون قمصانهم البيض، التظاهر ليلاً ونهاراً في ميانمار، في تحدّ جديد للقمع الدامي الذي تمارسه المجموعة العسكرية الحاكمة، والذي أسفر عن قرابة 250 ضحية منذ انقلاب الأول من فبراير. وحمل متظاهرون تجمّعوا قبيل الفجر في ماندالاي، وسط البلاد، لافتات كُتب عليها: «أنقذوا مستقبلنا»، و«أنقذوا قائدتنا» وهي أونغ سان سو تشي، التي يحتجزها الجيش في مكان سرّي منذ 49 يوماً. ونُظّمت تجمّعات أخرى في أقصى الشمال ووسط البلاد خلال الليل، في محاولة لإفشال القمع الدامي الذي تنفّذه قوات الأمن، وأضاء المحتجّون الشموع داعين الأمم المتحدة إلى التدخل.

وينفّذ أطباء ومدرسون وموظفون في مصارف وسكك الحديد إضراباً عن العمل منذ ستة أسابيع، للاحتجاج على النظام العسكري. وهم يشلّون بذلك قطاعات اقتصادية بأكملها، كانت في الأصل ضعيفة قبل الانقلاب. وفي الشوارع، تبدو أعداد المتظاهرين أقلّ في الآونة الأخيرة، إذ إن عدداً كبيراً من سكان ميانمار يلازمون منازلهم خوفاً من انتقام قوات الأمن. ولا تتوقف حصيلة القتلى عن الارتفاع في ميانمار. فقد قُتل رجل وأُصيب شخصان على الأقل بجروح صباح أمس، في مونيوا، وسط البلاد، عندما فتحت قوات الأمن النار على مجموعة صغيرة تتمركز قرب عوائق مرورية، حسبما أفاد شهود عيان.