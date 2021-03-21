بعد منعه.. ترامب يعتزم إنشاء منصة تواصل اجتماعي خاصة به

ذكرت شبكة فوكس نيوز التليفزيونية الأميركية أن الأشخاص التي تفتقد الرئيس السابق دونالد ترامب ويتابعون بشكل روتيني الأحداث الجارية، قد يتمكنون قريباً من الاطلاع المباشر على آرائه عبر الإنترنت مرة أخرى.

وقال جاسون ميلر، وهو متحدث لحملة ترامب الانتخابية لعام 2020، لشبكة "فوكس نيوز" إن الرئيس يعمل على إنشاء خدمته الخاصة به للتواصل الاجتماعي، حيث قد يتم تشغيلها في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

ويتم فرض حظر على ترامب من جانب العديد من منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تويتر، حيث كان مستخدماً غزيراً بتغريداته، بعد أن قضى فترة طويلة قبل أن يندد بالهجوم على مبنى الكونجرس الأميركي في 6 يناير الماضي، وبسبب إصراره على نشر تغريدات تخمينية بأنه كان الفائز الحقيقي لانتخابات الرئاسة عام 2020.

ولم يقدم ترامب دليلاً على نظريته بشأن نتيجة الانتخابات. وتم رفض محاولاته لمنع إعلان فوز بايدن في العديد من المحاكم.

وقال ميلر إن المنصة الجديدة، "ستحدد من جديد اللعبة بالكامل"، وسيكون هناك عشرات الملايين من المستخدمين.

وكان ترامب أكثر استخداماً لتويتر عن أي سياسي أميركي آخر في العصر الحديث، وغالباً ما كان يستخدم هذه المنصبة للإعلان عن تحولات كبرى في السياسة أو إجراء تغييرات في أفراد إدارته الرئيسيين.



