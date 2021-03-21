الكويت تسجل 1192 إصابة جديدة بكورونا



أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 219 ألفاً و125 في حين تم تسجيل 11 حالة وفاة اليوم بسبب كورونا ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 1226.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها"

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 232 حالة.

وعن حالات الشفاء قال السند إنه تم تسجيل 1331 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 203 الآف و539 حالة.



