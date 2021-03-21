فرنسا تنقذ 72 مهاجراً في بحر المانش



أعلنت السلطات البحرية الفرنسية أنها أنقذت 72 مهاجراً واجهت قواربهم صعوبات في بحر المانش خلال محاولتهم العبور إلى بريطانيا.

وتلقى خفر السواحل الفرنسي إنذاراً صباح الأحد بأنّ عدداً من القوارب تواجه مشكلات قبالة سواحل كاليه.

وأنقذت دورية فرنسية قارباً على متنه 38 مهاجراً واقتادتهم إلى كاليه.

فيما أنقذت سفينة جر تشغلها البحرية الفرنسية، قارباً آخر على متنه 34 مهاجراً وأخذتهم إلى بلدة بولوني سور مير على الساحل الفرنسي.

وأوضحت السلطات الفرنسية أنّ المهاجرين كافة في صحة جيدة وتم تسليمهم لهيئات الإنقاذ المعنية وشرطة الحدود.



