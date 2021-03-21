انفجارين مزدوجين في أفغانستان

ذكرت الشرطة الأفغانية، أن مدنياً قتل وأصيب آخر في انفجارين منفصلين لقنبلتين زرعتا على جانب طريق بمدينة جلال آباد في إقليم ننكارهار بأفغانستان، صباح اليوم الأحد، حسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وقالت الشرطة إن الانفجار الأول وقع بالقرب من مديرية الزراعة والري والماشية في المنطقة الأولى بمدينة جلال آباد، الذي قتل خلاله أحد عمال البلدية.

ووقع الانفجار الثاني بمنطقة "شوكي-اي-تالاشي" بالمنطقة الأولى بالمدينة، والذي أصيب خلاله مدني، بحسب مسؤولين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين.