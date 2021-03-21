اغتيال مرشحة للانتخابات البلدية في المكسيك

اغتيلت مرشحة للانتخابات البلدية المقبلة في المكسيك، في ولاية أواكساكا بجنوب البلاد، على ما أعلنت السلطات المحلية وحزب محافظ.

وقالت شرطة أوكوتلان دي موريلوس، إن إيفون غاليغوس قتِلت بالرصاص على يد مجموعة مهاجمين لاذوا بالفرار فيما أصيب رجل كان برفقتها.

وكتب ماركو كورتيس رئيس حزب العمل الوطني على تويتر "ندين بشدة مقتل مرشحتنا إيفون غاليغوس كارينيو"، مطالباً "بإجراء تحقيق معمق وبتحقيق العدالة ومعاقبة المسؤولين".

كما دان حاكم أواكساكا الجريمة على تويتر، بينما قال مكتب المدعي العام إنه فتح تحقيقاً.

وستجرى الانتخابات في يونيو لتجديد مقاعد حكام ولايات عدة ورؤساء بلديات.







