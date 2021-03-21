الصين وأميركا تشكلان مجموعة عمل بشأن المناخ

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن الصين والولايات المتحدة ستشكلان مجموعة عمل مشتركة معنية بتغير المناخ، في نتيجة قد تكون إيجابية لاجتماع رفيع المستوى. وكان ذلك أول اجتماع يعقد بين الجانبين خلال رئاسة جو بايدن.

وتبادل كبار الدبلوماسيين الصينيين والأميركيين انتقادات علانية في بداية ما وصفته واشنطن بمحادثات "صعبة ومباشرة" جرت في ألاسكا يومي الخميس والجمعة.

ولكن شينخوا نقلت عن الوفد الصيني قوله بعد الاجتماع إن الجانبين "ملتزمان بتعزيز الاتصال والتعاون في مجال تغير المناخ".

وقال التقرير إنهما سيجريان أيضا محادثات لتيسير أنشطة الدبلوماسيين والبعثات القنصلية "وكذلك بشأن القضايا المتعلقة بمراسلي وسائل الإعلام بروح المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة".

ولم ترد السفارة الأميركية في بكين بعد على رسالة بالبريد الالكتروني تطلب التعليق اليوم الأحد.