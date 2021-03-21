بعد سريان العزل.. فرنسا: رقم مرتفع جديد لإصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة في المستشفيات 66 شخصا ليصبح 4353 فيما يعد رقما مرتفعا جديدا في عام 2021.

واستمر ارتفاع عدد الحالات الإيجابية الجديدة بشكل مطرد بعد تسجيل 35327 حالة ليصل العدد إلى 4.25 مليون بعد زيادة قدرها 35.088 يوم الأربعاء.

وارتفع العدد التراكمي للوفيات بالفيروس 185 ليصبح 92167 مقارنة بارتفاع 285 يوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان منفصل إنه بحلول يوم السبت تلقى 6.14 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 وهو ما يمثل 9.2 في المئة من إجمالي السكان و11.7 في المئة من السكان البالغين.

وبدأ يوم السبت سريان عزل عام لمدة شهر على ما يقرب من ثلث الفرنسيين مع استهداف الحكومة احتواء انتشار الفيروس في منطقة باريس ومناطق بشمال فرنسا.



