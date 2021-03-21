تظاهرات في أوروبا ضد قيود كورونا

تظاهر الآلاف في دول أوروبية عدة للتنديد بالقيود الصحية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا بينما وقعت صدامات مع الشرطة في مدينة كاسل الألمانية.

وصرح متحدث باسم الشرطة المحلية، أن 15 إلى 20 ألف شخص شاركوا في التظاهرة التي خرجت في كاسل، الواقعة وسط ألمانيا.

وافاد مراسل الوكالة أن الصدامات وقعت عندما حاول محتجون كانوا في ساحة بوسط المدينة دون احترام التباعد ولا وضع الكمامات، كسر طوق أمني للانضمام إلى متظاهرين آخرين.

واستخدمت قوات الأمن رذاذ الفلفل لتفريقهم.

ووقع عراك مع متظاهرين معارضين عندما خرج المحتجون من الأماكن المسموح لهم بالتجمع فيها في شوارع كاسل.

وكتبت شرطة شمال هيسن احدى الولايات الألمانية في تغريدة "التظاهر السلمي لا يتم على هذا النحو". واتهم الأمن المحتجين بارتكاب "اعتداءات متكررة" ضد عناصر الدفاع المدني.

وأضافت الشرطة "لن نسمح بمثل هذه الهجمات" وأنهت التظاهرة بسبب انتهاك القواعد الصحية.

والاثنين تجتمع المستشارة انجيلا ميركل مع مسؤولي المقاطعات الألمانية الـ16 لاتخاذ قرار بشأن تدابير جديدة محتملة في حين بدأت المانيا بتخفيف القيود مطلع الشهر الحالي.

ويأتي ذلك على خلفية حملة تطعيم بطيئة بحسب خبراء، لتفادي موجة ثالثة من حالات كورونا رغم القيود المفروضة منذ أشهر لوقف تفشي الوباء.

وفي هولندا حيث وقعت صدامات في يناير بعد فرض حظر تجول، استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق مجموعة من 500 شخص تجمعوا بصورة غير مشروعة في ساحة المتاحف في امستردام.

بدورها، أعلنت شرطة لندن السبت أنها أوقفت 33 شخصا بعدما شارك الآلاف في تظاهرة في العاصمة البريطانية ضد قيود احتواء كورونا.

وبدأت التظاهرات ظهر السبت في هايد بارك. وبعدما توجه الحشد نحو وسط لندن.

في سويسرا تظاهر خمسة آلاف شخص في مدينة ليستل للمطالبة بإنهاء تدابير مكافحة فيروس كورونا، بحسب الشرطة.

ويعتبرون أن الحكومة السويسرية تلجأ الى تدابير "دكتاتورية" لفرض القيود الصحية منها اغلاق المطاعم والمقاهي.

وفي فيينا سار ألف متظاهر في شوارع المدينة قبل أن تعمد الشرطة الى تفريقهم بحسب الشرطة النمسوية.

وفي صوفيا ضمت تظاهرة مناهضة للقيود 500 شخص، لم يضع العديد منهم كمامات.