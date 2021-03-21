اعتقالات خلال تظاهرة ضد الإغلاق في لندن

قام محتجون مناهضون للعزل العام بمسيرة في وسط العاصمة البريطانية لندن متحدين تحذيرات الشرطة بعدم التجمع بسبب قيود فيروس كورونا.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 33 شخصا، معظمهم بسبب انتهاكات قواعد كوفيد-19، بعد أن تجمع ما يصل إلى عشرة آلاف شخص يحملون لافتات كتب عليها شعارات مناهضة وأطلق المحتجون المتجمهرون بالقرب من بعضهم البعض قنابل مضيئة.

وتحظر قواعد فيروس كورونا في بريطانيا التجمع لغرض الاحتجاج لكن المعارضة لمثل هذه الإجراءات تزايدت الأسبوع الماضي.



