الإرياني: الحوثيون لا يمتلكون قرار الحرب والسلم

عدن (وكالات)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني: إن التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية يؤكد أنها لا تمتلك قرار الحرب والسلم، وأنها مجرد ذراع لتنفيذ المشروع التوسعي الإيراني.

وأوضح أن الأحداث الأخيرة أكدت أن ميليشيات الحوثي مجرد فصيل مسلح تابع للحرس الثوري، ويدار من المدعو حسن ايرلوا، لمحاولة الأضرار بأمن السعودية وتهديد أمن وإمدادات الطاقة العالمية وخطوط الملاحة الدولية‏. وأشار الإرياني إلى أن تصعيد ميليشيات الحوثي الخطير بعد قرار الإدارة الأميركية إلغاء تصنيفها «منظمة إرهابية» وفي ظل دعوات التهدئة والحل السلمي للأزمة، يؤكد أنها لا تؤمن بالسلام وأن عقيدتها مبنية على القتل، وغير مؤهلة للعب دور في بناء السلام، كما يعكس عدم اكتراثها بالمعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون‏.

وأكد أن التطورات الأخيرة تضع مصداقية المجتمع الدولي في إحلال السلام وإنهاء معاناة اليمنيين على المحك، وتؤكد ضرورة العمل على إدراج ميليشيات الحوثي وقياداتها ضمن قوائم الإرهاب، وتقديم الدعم الجاد للحكومة في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وتثبيت الأمن والاستقرار في كافة الأراضي اليمنية.