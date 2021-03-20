عمّان تستضيف اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية الثلاثاء

عمان (وكالات)

أعلن وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين استضافة عمّان اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها التاسعة والعشرين بعد غدٍ الثلاثاء، مؤكداً ترحيب الحكومة بزيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي يترأس وفد بلاده المشارك في الاجتماعات.

وأوضح دودين، أمس، أن البلدين اتفقا على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى القاهرة في شهر فبراير الماضي.

وأكّد أن عقد هذه الاجتماعات، رغم الظروف الصحيّة الاستثنائيّة التي يمرّ بها العالم، يعكس عزم البلدين وحرصهما المتبادل على الاستمرار في جهود تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها، وتنفيذ مشاريع التعاون البيني في مختلف المجالات، وإدامة التنسيق الثنائي حيال كل ما من شأنه خدمة البلدين والشعبين الشقيقين.

وانطلقت الاجتماعات، أمس، على مستوى الفرق الفنيّة من كلا البلدين وعلى مدار يومين، يتم خلالها تناول الجوانب الفنية للملفات والقطاعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات، والتي ستعقد على المستوى الوزاريّ غداً الاثنين، قبل أن تلتقي اللجنة العليا المشتركة يوم الثّلاثاء برئاسة رئيسيّ وزراء البلدين.

وعلى صعيدٍ متصل، قال دودين: إن المملكة تستضيف، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعات متابعة وتنسيق ضمن آلية التعاون الثلاثيّ بين الأردن ومصر والعراق، وبما يحقق التكامل المنشود بين البلدان الثلاثة، تنفيذاً لقرارات القادة ومخرجات القمم التي عقدوها.