سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار ضخم في الباب

دمشق (وكالات)

قُتل عدد من المدنيين السوريين وأصيب آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في مدينة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، حسبما أفادت تقارير إعلامية رسمية نقلاً عن مصادر محلية.

وأوضحت المصادر، أمس، أن «سيارة مفخخة انفجرت قرب جامع التوحيد وسط مدينة الباب، وهو ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع دمار كبير في مكان الانفجار والمباني المجاورة، واحتراق عدد من السيارات».

ولفتت المصادر إلى أنه لم يتم التأكد من عدد القتلى جراء الانفجار.

وشهدت مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة فصائل مسلحة، عدة انفجارات بسيارات ودراجات مفخخة على مدى الأشهر الأخيرة. ودخل النزاع السوري عامه الحادي عشر، مثقلاً بحصيلة قتلى تجاوزت 388 ألفاً، وعشرات الآلاف من المفقودين والنازحين، فضلاً عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها ودمار البنى التحتية واستنزاف الاقتصاد.