زلزال يضرب اليابان.. ورفع تحذيرات من «تسونامي»

طوكيو (وكالات)

ضرب زلزال شمال شرق اليابان، أمس، وأصاب مناطق دُمرت في كارثة 2011 وتسبب في تسونامي بارتفاع متر وهز المباني. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية: إن الزلزال ضرب ساحل مقاطعة مياجي، وبلغت قوته 7.2 درجة وكان مركزه على عمق 60 كيلومتراً.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، بعد أن حذرت الجمهور من الاقتراب من الشاطئ: إنه تم رفع جميع التحذيرات من تسونامي بعد نحو ساعة. ولم ترد تقارير عن وفيات أو إصابات.

وقالت شركة طوكيو إلكتريك باور: إنها لم تجد أي مشكلات في محطة «فوكوشيما دايتشي»، التي حطمها الزلزال الهائل في مارس 2011، والذي أدى إلى انصهار مفاعلات نووية وإجراء عمليات إجلاء جماعي. وقال متحدث: إنه لا توجد مشكلات في منشأة دايني القريبة التابعة للشركة.

وأكدت الهيئة المنظمة للمحطات النووية، في رسالة بالبريد الإلكتروني، أنه لا توجد مشكلات في المحطة النووية «أوناجاوا»، التابعة لشركة «توهوكو إلكتريك باور».

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن خدمة القطار الرصاصة «توهوكو شينكانسين» أوقفت.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن الزلزال تسبب في قطع الكهرباء عن نحو 200 أسرة في مدينة كوريهارا في مقاطعة مياجي.

وقالت شيزوا أونوديرا لهيئة الإذاعة والتلفزيون من المتجر الذي تعمل فيه بمدينة إيشينوماكي «كان زلزالاً سيئاً فعلاً، ظل طويلاً يهز المبنى من جانب إلى جانب، وكان أطول حتى من زلزال الشهر الماضي، لكن على الأقل المبنى هنا لم يحدث له شيء». وأضافت: «زجاجات كثيرة تحطمت على الأرضية».

وعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون لقطات من داخل مكتبها في سينداي تظهر لوحة معلقة من السقف تهتز لمدة 30 ثانية بعد الزلزال.

وعلى بعد نحو 400 كيلومتر إلى الجنوب من مركز الزلزال، شعر سكان طوكيو بالهزة الأرضية.