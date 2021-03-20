محادثات بين البرازيل وأميركا لاستيراد لقاحات كورونا



أعلنت وزارة الخارجية في البرازيل، اليوم السبت، عن أن الحكومة البرازيلية بدأت محادثات مع الولايات المتحدة الأميركية منذ 13 مارس من أجل استيراد الفائض المتاح من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19).

وقد أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم أنه تم إعطاء 15.5 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في البرازيل حتى اليوم.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلد الواقع في أميركا اللاتينية إلى 11.9 مليون، فيما بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس 290 ألفاً و314.